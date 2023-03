Bruciata l'auto del prete mentre benedice le case a Arezzo

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 18 MAR - L'auto che era stata rubata a don Didier Beasara, parroco di Pozzo della Chiana (Arezzo) è stata ritrovata interamente bruciata vicino a Monte San Savino. Il sacerdote si era accorto del furto poco dopo aver benedetto una abitazione, in via del Calcinaio. Il religioso aveva immediatamente presentato denuncia ai carabinieri che ieri hanno ritrovato ciò che resta della vettura. Sono in corso indagini per capire se l'auto è stata usata per compiere un reato e poi data alle fiamme oppure se si è trattato di un avvertimento nei confronti del sacerdote. La parrocchia non è nuova a subire gesti simili. Al predecessore di don Didier, Daniele Leoni, qualcuno squarciò gli pneumatici e rivolto scritte offensive tracciate sull'asfalto in strada. I carabinieri stanno cercando di fare chiarezza. L'auto peraltro era di una parrocchiana che assiste il prete nel giro di benedizioni pasquali. (ANSA).