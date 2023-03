The Chemical Brothers in pista con un inedito e una tournè

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - The Chemical Brothers escono con un nuovo singolo: "No Reason" è il titolo del pezzo del leggendario gruppo di musica elettronica che dà anche il via ad un anno di show tra gli Usa, la Colombia e l'Europa. Saranno protagonisti al Coachella e in molti altri Festival, anche in Italia l'8 e il 23 luglio all' AMA Music Festival di Romano D'Ezzelino (Vicenza), e al Lucca Summer Festival.

No Reason è già uno dei pezzi forti dei recenti spettacoli dal vivo e dei DJ set della band vincitrice del Grammy Award: il singolo è accompagnato da un visual surreale diretto dai collaboratori di lunga data Smith e Lyall e coreografato e interpretato dalla compagnia teatrale Gecko Theatre, già nota a chiunque abbia assistito ad una delle loro incredibili apparizioni ai festival del 2022.

Masterizzato in Dolby ATMOS da Giles Martin (che ha già supervisionato la rimasterizzazione del catalogo dei Beatles) presso gli Abbey Road Studios, No Reason è il primo brano inedito pubblicato dai Chemical Brothers dopo The Darkness That You Fear del 2021. Il duo sta attualmente lavorando al seguito dell'acclamato album No Geography del 2019. (ANSA).