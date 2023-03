Scoperta a Firenze un'auto imbottita con 55 kg di hashish

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Una Mercedes nera imbottita con 55 chili di hashish: la scoperta è stata fatta dalla polizia a Firenze, nel corso dei controlli straordinari interforze nel capoluogo toscano coordinati dal questore Maurizio Auriemma.

Arrestato il conducente accusato di essere un corriere della droga.

Il controllo all'auto è scattato ieri mattina: secondo quanto spiega la questura, ad attirare l'attenzione di due ispettori della sezione antidroga della squadra mobile una vecchia Mercedes nera con targa spagnola, sfrecciata davanti ai poliziotti in via Bolognese con al volante un uomo risultato poi essere un 35enne di nazionalità marocchina. La vettura ha imboccato poi una strada laterale e si è fermata, con il guidatore che, sceso, ha tirato fuori il crick e cominciato ad armeggiare sulla macchina: appena l'auto si è sollevata quanto bastava, ha infilato le mani sotto uno dei parafanghi posteriori e tirato fuori una serie di panetti. A quel punto sono intervenuti i due agenti che lo aveva seguito, che hanno bloccato l'uomo e sequestrato 10 confezioni, da circa 500 grammi l'una, già state estratte dal parafango posteriore. Da ulteriori controlli è stato poi scoperto che erano stati imbottiti di droga sportelli e paraurti: sono saltati fuori quasi altri 50 chili di hashish.

Gli investigatori sono ora a lavoro per ricostruire l'eventuale filiera internazionale di scambio dello stupefacente sequestrato che non è escluso possa provenire proprio da un canale di ingresso europeo della droga nella penisola iberica.

