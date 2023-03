Bebe Vio, "Siamo tornati, Parigi aspettaci""

(ANSA) - PISA, 17 MAR - "Ora possiamo finalmente urlare: Siamo tornati! Parigi aspettaci... Oggi è stato un po' come ritornare alle prime gare, perché avevo tutte le peggiori paure e incertezze. Stamattina ho anche fatto tutti i riti scaramantici che facevo alle mie primissime gare. E hanno portato fortuna! Due anni senza scherma e senza gare sono stati veramente tanti". Sono le parole di Bebe Vio dopo la vittoria della finale di fioretto in Coppa del mondo di scherma paralimpica, in corso a Pisa presso gli impianti sportivi del Cus.

"Mi ero dimenticata le sensazioni e le emozioni che si provano, mi ero persa le nuove atlete, giovani e "cattive", ma anche l'abitudine ad avere quella strizzetta prima di entrare in gara - aggiunge - In questo periodo di stop una tra le cose che sicuramente mi è mancata tanto è stata proprio la squadra ed è stato davvero bello tornare a lavorare insieme. Il risultato di oggi è frutto del supporto e dell'incredibile lavoro fatto da tutti loro. Non hanno mai smesso di aiutarmi e di spronarmi", conclude. (ANSA).