Procura revoca richiesta di interdizione per Pereira

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - "Non luogo a procedere": nessuna interdizione per l'ex sovrintendente del Maggio fiorentino Alexander Pereira. Cosi ha deciso il gip Agnese Di Girolamo dopo che la procura ha revocato la richiesta di sospensione dalle funzioni di 12 mesi per l'ex sovrintendente indagato per malversazione e peculato. La procura ha revocato la richiesta della misura cautelare all'indomani della nomina di Onofrio Cutaia a commissario straordinario della Fondazione Teatro Maggio musicale. (ANSA).