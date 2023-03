Centenario Aeronautica militare, open day a Istituto Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Il 28 marzo, in occasione del Centenario dell'Aeronautica militare, l'Istituto di scienze militari aeronautiche di Firenze aprirà al pubblico per permettere la visita del polo architettonico realizzato dall'architetto fiorentino Raffaello Fagnoni alle Cascine.

Il percorso, si spiega dall'Aeronautica, "offre un viaggio in ambienti mantenuti con amorevole cura nelle condizioni originarie: un salto nel passato esplorando luoghi e provando sensazioni giunte a noi direttamente dagli anni '30. Un cammino attraverso la Palazzina degli studi, custode dell'Aula magna, della biblioteca e di opere di celebri artisti fiorentini. La Palazzina comando, luogo di alta rappresentanza e cuore pulsante dell'Istituto, con il suo scalone d'onore autoportante e la sala degli Stemmi. Infine la Palazzina ufficiali con gli ampi saloni del circolo affrescati dal maestro Colacicchi, da Pietro Annigoni e altri artisti del panorama culturale cittadino". Nel corso della giornata sarà possibile sostenere l'iniziativa solidale 'Un dono dal cielo' per l'Airc, avviata in occasione del Centenario della Forza armata e finalizzata all'acquisto di strumentazioni tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto fondazione di oncologia molecolare di Airc. I visitatori potranno accedere all'Istituto dalle 09:30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 18:30 dall'ingresso del viale dell'Aeronautica 14.

Già Scuola di applicazione della regia aeronautica, oggi Istituto di scienze militari aeronautiche, per Firenze e i fiorentini è, e probabilmente rimarrà per sempre, la Scuola di guerra aerea dell'Aeronautica militare. 'L'Università del volo', come era definita dai fiorentini, visse la sua inaugurazione il 27 marzo 1938. (ANSA).