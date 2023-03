A Lucca Collezionando un salto nel passato con i giochi vintage

(ANSA) - LUCCA, 16 MAR - Un salto nel passato con i più celebri videogame degli anni '80 e '90, ma anche il Subbuteo o i giochi di ruolo o di carte old school con 600 metri quadri di spazi dove giocare in stile vintage e anche una pista gigante per le macchinine. E' quanto propone Lucca Collezionando, festival del fumetto vintage-pop, in programma il 25 e 26 marzo al Polo fiere di Lucca.

Al piano terra sarà allestita una vera e propria sala giochi in pieno stile anni '80/'90 con cabinati originali e dove giocare gratuitamente ai titoli arcade più famosi del tempo, da Mario Bros a Dragon's Lair, da Track & Field a Mortal Kombat o Nba Jam. Lucca Collezionando festeggerà con una mostra dedicata il 25/o compleanno di Half Life, offrendo a tutti i visitatori la possibilità di scoprire il mondo di questo rivoluzionario videogioco e testarlo in prima persona grazie alla collaborazione con Space One, importante retail videoludico del territorio. Al piano superiore del Polo Fiere, nell'area Sali e gioca, si torna all'analogico. L'edizione 2023 di Lucca Collezionando ospiterà infatti, con più di 50 tavoli dedicati a giochi da tavolo vintage (come Brivido e Atmosfear), gioco di ruolo old school (come l'avventura di D&d Palace of the Vampire Queen), wargame, Subbuteo e giochi di carte collezionabili (come Magic: The Gathering o i Pokémon). Ci sarà persino una pista gigante per le Hot Wheels. La nuova area sarà animata sia da tornei organizzati che da tavoli di gioco libero, gestiti dalle associazioni del territorio. In fiera anche il Bazar del gioco usato, uno spazio in cui tutti gli appassionati potranno acquistare e vendere giochi di seconda mano.

Da domani, alle 12, si potrà partecipare all'asta di beneficenza dell'Area performance che conterà oltre 30 opere realizzate dal vivo durante i cinque giorni di Lucca Comics & Games 2022. (ANSA).