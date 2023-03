Abusò di una studentessa Usa, 4 anni all'ex carabiniere

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Condanna definitiva in Cassazione per l'ex carabiniere Pietro Costa, uno dei due allora militari accusati di violenza sessuale per aver abusato di due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017 a Firenze. La Suprema Corte ha chiuso il processo confermando la condanna a 4 anni inflitta dalla corte d'appello di Firenze il 5 aprile 2022. In quella stessa data la Cassazione aveva condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi l'altro ex carabiniere coinvolto, Marco Camuffo. (ANSA).