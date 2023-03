Reddito di cittadinanza, 11 denunciati nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Avrebbero dichiarato di vivere continuativamente da 10 anni in Italia, dichiarazione necessaria per ottenere il reddito di cittadinanza. Ma non era vero secondo le indagini dei carabinieri di Rufina e dei militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Firenze. Così 11 persone, tra cui un fiorentino e 10 stranieri, sono state denunciate per illecita percezione del reddito di cittadinanza. Agli indagati era già stato revocato il beneficio su segnalazione del Comune ma nel frattempo hanno ottenuto somme, tra 586 euro e 10.963 euro, per un ammontare complessivo pari a circa 47.000 euro. Il fiorentino, al momento della richiesta, pare vivesse all'estero.

Sei indagati, in base agli accertamenti, erano effettivamente dimoranti a Rufina e i restanti in provincia di Firenze: ma tutti avrebbero falsamente attestato all'Inps di essere residenti in Italia per il periodo necessario all'ammissione al contributo, 10 anni.

Ad oggi, sottolinea l'Arma, sono in tutto 46 le persone denunciate nel comprensorio della Val di Sieve, dove c'è anche Rufina, per un totale di circa 288.000 circa di indebiti emolumenti percepiti. (ANSA).