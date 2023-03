Pulisce la cantina e trova bomba ananas Seconda Guerra Mondiale

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Pulisce una cantina, trova una bomba a mano Mk II tipo ananas, di fabbricazione americana, risalente alla seconda guerra mondiale e chiama il 112. Gli artificieri del Reggimento genio ferrovieri hanno accertato che la bomba era inoffensiva, priva di sostanza esplosiva e innesco.

È accaduto lunedì mattina in un condominio di Firenze in via Boito, tra il parco delle Cascine e piazza Puccini. Dopo la segnalazione, sul posto sono andate tre volanti della polizia, i vigili del fuoco, la polizia municipale e per precauzione alcune ambulanze. Il palazzo è rimasto evacuato circa sei ore e gli abitanti sono rientrati intorno alle 15, solo quando l'allarme è cessato. Il personale dell'Esercito ha portato via la granata ormai innocua per provvedere allo smaltimento.

L'intervento sull'ordigno è stato effettuato da un nucleo Cmd (Conventional munition disposal - Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) dell'Esercito in concorso con la prefettura di Firenze e disposto dal Comando forze operative nord di Padova. (ANSA).