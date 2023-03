Leonardo, madre era schiava trovato atto liberazione

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Rinvenuto nell'Archivio di Stato di Firenze l'atto di liberazione dalla schiavitù di Caterina, madre di Leonardo, firmato dal notaio Piero da Vinci. Lo ha reso noto Carlo Vecce, presentando il suo libro 'Il sorriso di Caterina', edito da Giunti, scritto basandosi su questo atto e anche su altra documentazione.

Da qualche anno, ha spiegato Vecce, girava l'ipotesi che Caterina potesse essere una schiava. "Un po' per caso, qualche anno fa, sono venuti fuori questi documenti, ho iniziato a studiarli per dimostrare che questa Caterina schiava non fosse la madre di Leonardo, ma alla fine tutte le evidenze andavano in direzione contraria, soprattutto questo documento di liberazione". "Il notaio che libera Caterina è la stessa persona che l'ha amata quando ancora era una schiava e dalla quale ha avuto questo bambino" ha spiegato ancora Vecce. (ANSA).