La Notte degli Oscar in diretta al cinema a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Torna per il secondo anno sul grande schermo, al cinema La Compagnia di Firenze, la Notte degli Oscar: la premiazione che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 12 marzo, trasmessa in diretta su Sky Cinema Oscar e in streaming su Now, si potrà seguire sul grande schermo. L'iniziativa è frutto di una collaborazione con Sky Cinema de La Compagnia di Firenze: i fiorentini che vorranno trascorrere una nottata in bianco, all'insegna del grande cinema, sono invitati al cinema fiorentino di via Cavour a partire dalle 23.15. L'ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti.

Due i candidati italiani: la regista toscana Alice Rohrwacher, entrata nella cinquina per il miglior cortometraggio con il film 'Le pupille', prodotto da Carlo Cresto-Dina per Tempesta e Alfonso Cuaròn per Esperanto Filmoj, distribuito in esclusiva su Disney+ e Aldo Signoretti, maestro di trucco e parrucco cinematografico, per il miglior trucco nel film 'Elvis' di Baz Luhrmann. (ANSA).