Ministero cultura, procedure per Cutaia commissario Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - 'Il Ministero della cultura, dopo aver raccolto i pareri tecnico-giuridici di varie istituzioni e dopo un'attenta analisi della situazione finanziaria e amministrativa del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ha avviato le procedure previste dalla normativa per arrivare a un rapido commissariamento della fondazione lirico-sinfonica, indicando nel ruolo di commissario il direttore generale della Direzione Generale Creatività Contemporanea, Onofrio Cutaia''.

Lo spiega una nota del Ministero.

"Con questa decisione diamo una svolta alla triste vicenda del Maggio Fiorentino che il prestigio culturale di questa istituzione non avrebbe meritato. A poche settimane dal mio insediamento mi sono dovuto misurare con questa situazione che forse era già chiara, nella sua precarietà, prima'', ha dichiarato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. ''Il Ministero mette a disposizione uno dei suoi migliori direttori, uomo di comprovata esperienza in questo ambito, per ridare equilibrio finanziario e amministrativo al Maggio. La situazione di oggi, evidentemente, non si è generata in questi mesi. Ora tra i primi atti del commissario ci dovrà essere un accertamento".

Per il sovrintendente dimissionario della Fondazione del Teatro del Maggio musicale fiorentino, Alexander Pereira: "Cutaia è un uomo gentile, di grande eccellenza che spero non sarà mangiato da una situazione così difficile". (ANSA).