Al teatro del Maggio The Rake's Progress, con Daniele Gatti

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - Debutterà il 12 marzo al teatro del Maggio musicale fiorentino la prima recita di The Rake's Progress di Igor Stravinskij, penultimo titolo operistico del Festival di Carnevale del Maggio. L'opera è affidata al direttore d'orchestra Daniele Gatti, mentre la regia è di Frederic Wake-Walker che torna al Maggio dopo l'allestimento di Roméo et Juliette andato in scena durante lo scorso 84mo Festival del Maggio.

In programma altre quattro recite: il 14 e 16 marzo (ore 20) e il 19 e 26 marzo (15.30). Sul palcoscenico Matthew Swensen nei panni del protagonista Tom Rakewell, Sara Blanch sarà nel ruolo di Anne Trulove, sua promessa sposa, Vito Priante è Nick Shadow, mentre il ruolo di Baba la Turca è interpretato da Adriana di Paola. Torna dunque a distanza di oltre 40 anni dalla sua ultima esecuzione fiorentina The Rake's Progress. L'opera, che a Firenze vide la sua prima esecuzione nel giugno del 1968 diretta da Heinrich Hollreiser per la regia di Günther Rennert, va in scena al Maggio per la quarta volta. Dopo il debutto altre due sono state le riprese: nel 1972 e nel 1982. The Rake's Progress fu composta da Igor Stravinskij successivamente al suo trasferimento negli Stati Uniti, ispirato da una serie di incisioni di William Hogarth che descrivevano l'ascesa e la caduta di Tom Rakewell, uno spendaccione che dilapida i propri averi finendo i suoi giorni in manicomio. "Il mito del Faust - ha evidenziato Gatti durante la presentazione dell'opera - a cui è dedicato il Festival di Carnevale, torna in modo evidente anche nella trama del Rake's Progress che possiamo definire una versione moderna del Dottor Faust. Con l'opera di Stravinskij siamo dunque perfettamente in tema con il soggetto del Festival, che da poco ha visto l'esecuzione di un'altra opera di rara esecuzione come il Doktor Faust di Ferruccio Busoni". (ANSA).