Rapinato 12enne in strada di Coverciano, tornava da scuola

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Due sconosciuti hanno bloccato un ragazzino di 12 anni, gli hanno sfilato il cellulare dalla tasca del giubbotto e sono scappati. E' successo stamani a Firenze. Il 12enne lo ha subito raccontato ai genitori. La famiglia ha denunciato la rapina ai carabinieri di Rovezzano. E' accaduto stamattina intorno alle 8 in via Monsignore Leto Casini, nella zona di Coverciano. Il ragazzino stava ritornando a casa anzitempo perché c'era uno sciopero della scuola. Lungo la strada, secondo quanto emerso, è stato fermato da due giovani i quali, a volto scoperto dopo averlo afferrato per il giubbotto, gli avrebbero rapinato lo smartphone dalla tasca del giubbotto.

Il dodicenne è rimasto illeso ma è sotto choc. (ANSA).