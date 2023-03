In Toscana esteso codice giallo per vento

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Ancora vento tra il pomeriggio di oggi e il primo pomeriggio di domani, giovedì 9 marzo, con forti raffiche di Libeccio sulle zone sottovento all'Appennino (valle del Reno, Romagna toscana e Valtiberina) e fino a 80-90 km orari sui crinali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo in corso fino alle 12 di domani, giovedì 9 marzo.

Per il resto, fino a giovedì ancora piogge sparse generalmente deboli, sui settori di nord ovest e sulle zone appenniniche. Fino a domani mare molto mosso, localmente agitato a largo, a nord di Capraia. Mosso o molto mosso altrove. (ANSA).