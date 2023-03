Esercito neutralizza ordigno Usa in vigneto nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Rimosso e fatto esplodere sul posto dagli artificieri del Genio dell'Esercito, nella campagna di Firenze, un ordigno della Seconda Guerra Mondiale, che è stato trovato a Montespertoli durante i lavori agricoli in un vigneto. Si tratta di una granata d'artiglieria da 75 mm He (alto potenziale esplosivo) di fabbricazione statunitense. L'ordigno è stato neutralizzato e distrutto nel terreno mediante 'tecniche in alto ordine' (brillamento).

Durante le operazioni è stata interrotta per il tempo necessario la strada provinciale 79 Lucardese. L'area fu interessata da notevoli combattimenti nel 1944 nella risalita verso nord degli Alleati ed era di affiancamento fra le truppe Usa, più schierate a ovest, e quelle britanniche e del Commonwealth, più impegnate sulla direttrice a est verso Firenze. (ANSA).