Ebbe screzio e dà fuoco alla casa, arrestato nel Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Litiga con un conoscente e dà fuoco al suo appartamento, così nel Mugello è stato arrestato un operaio tunisino di 35 anni. È accaduto la notte scorsa a Borgo San Lorenzo (Firenze). Per il maghrebino, che risulta residente nel Brindisino ma è in Toscana senza fissa dimora, è scattata l'accusa di incendio doloso. Il giudice ha poi convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nella intera provincia di Firenze.

All'origine ci sarebbe uno screzio del passato avuto dal nordafricano, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, con un pizzaiolo senegalese, 32 anni, che vive nell'appartamento andato in fiamme. La notte scorsa comunque nell'abitazione non c'era nessuno. Allora il tunisino, dopo aver infranto la porta d'ingresso, avrebbe appiccato il fuoco all'arredamento. Il rumore e le urla hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri e poi si sono prodigati a spegnere il rogo in attesa che arrivassero i vigili del fuoco. I militari hanno individuato il 35enne mentre si stava allontanando. Aveva ancora nella tasca dei pantaloni l'accendino con cui avrebbe appiccato il rogo ed è stato arrestato.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile per la presenza dei fumi: le fiamme hanno prodotto danni che dovranno essere stimati ma, in base a una prima valutazione, non ha indebolito la struttura muraria. (ANSA).