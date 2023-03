Comune di Pisa costruirà una nuova scuola con fondi del Pnrr

(ANSA) - PISA, 08 MAR - Il Comune di Pisa ha presentato stamani il primo di una serie di progetti che cambierà il volto a molti edifici scolastici della città. Si tratta della scuola media "Niccolò Pisano'" a Marina di Pisa che sarà demolita e ricostruita in una dimensione di sostenibilità ambientale e sociale. L'intervento complessivo sarà di oltre 5,5 milioni di euro di cui oltre 4,8 con fondi Pnrr e gli altri 713.223 euro con risorse del bilancio comunale. La parte superiore della scuola ospita invece le aule didattiche, distinte anche qui in tre unità, ognuna ospitante tre aule, interconnesse da un corridoio di collegamento che si apre anche sulla grande terrazza al piano primo. I lavori saranno avviati entro il marzo 2024 e dureranno 24 mesi. "Immagino una città diversa - afferma il sindaco Michele Conti - in cui i bambini avranno ampi spazi all'interno e all'esterno della loro scuola. La visione rispetto al passato è di rendere più confortevoli gli edifici scolastici proprio perché nel percorso pedagogico parte importante è rappresentata da una struttura accogliente e comoda". "Ammontano a oltre 8 milioni di euro - aggiunge - le risorse del Comune investite dal 2018 a oggi per mettere in sicurezza e rinnovare le strutture dove i nostri bambini e ragazzi trascorrono la parte più importante del loro percorso formativo e di crescita personale. Ora, grazie al Pnrr abbiamo intercettato altri 11 milioni di euro per costruire nuovi edifici completamente diversi dal passato". La nuova scuola, sottolinea l'assessore Raffaele Latrofa, "sarà edificio innovativo per caratteristiche energetiche e tecnologie nonché riferimento per la comunità. I locali al piano terra infatti si prestano a un uso comune in orario extrascolastico; palestra, biblioteca, auditorium potranno essere usati dal quartiere così come gli spazi all'aperto di connessione tra i vari blocchi". (ANSA).