Si schianta con scooter su auto in sosta, muore 74enne

(ANSA) - LIVORNO, 07 MAR - Un uomo di 74 anni è morto questa mattina intorno alle 11 in seguito a un incidente stradale alla periferia di Livorno: l'uomo era alla guida di uno scooter.

Secondo quanto ricostruito, il 74enne stava percorrendo a bordo del mezzo a due ruote la strada che dal ponte conduce in direzione Tirrenia quando dopo la discesa ha perso il controllo andandosi a schiantare in maniera violenta contro un'auto parcheggiata in sosta. Non è escluso che l'uomo possa essere stato colto da un malore alla guida. Ad allertare i soccorsi sono state alcune persone di passaggio in zona che, sentito un forte boato, hanno subito contattato il numero unico di emergenza per consentire l'arrivo sul posto dei soccorritori.

L'uomo, apparso fin da subito in condizioni gravissime, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove nel frattempo era stata allertata la shock-room. Per il 74enne, però, non c'è stato niente da fare: l'uomo infatti è morto poco dopo esser arrivato al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso. (ANSA).