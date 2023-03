In Toscana le imprese femminili sono il 24,1% del totale

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - In Toscana le imprese femminili, ossia quelle in cui la presenza femminile è superiore al 50%, sono il 24,1% del totale (con 83.534 imprese femminili su 346.151 complessivamente attive), in leggera crescita rispetto al 23,9% del 2021, e rispetto al 23,7% del 2015. E' quanto afferma l'ultimo report dell'Ufficio studi della Camera di commercio di Firenze, secondo cui la provincia col tasso più alto di imprese 'rosa' è Grosseto (28,4%), mentre il fanalino di coda è Firenze, con un 22,6%, in linea col 2021, e un saldo positivo dell'1% tra nuove iscrizioni e cessazioni.

Il 66,5% delle imprese femminili attive in Toscana sono imprese individuali, mentre le società di capitale sfiorano il 20% (19,8%). I due settori in cui si concentra maggiormente la presenza di imprese femminili sono i servizi, col 33,6% del totale (in crescita dell'1,6% nel 2022), e commercio e pubblici esercizi (36,1%, in calo del 4,8%). Più staccati agricoltura (14,5%, -0,9%) e manifatturiero (12,1%, -0,8%). (ANSA).