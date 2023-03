Terremoti: scossa magnitudo 2.2 a Monteriggioni, no danni

(ANSA) - SIENA, 06 MAR - Torna a tremare la terra in provincia di Siena. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio, di magnitudo 2.2 con epicentro a 6 chilometri a est di Monteriggioni, a 8.1 chilometri di profondità. La scossa è stata sentita distintamente in varie parti della Val d'Elsa ma non si registrano danni. Circa un mese fa Siena era stata colpita da uno sciame sismico durato più giorni. (ANSA).