Droga: stroncato giro di cocaina Siena-Arezzo, 3 arrestati

(ANSA) - SIENA, 06 MAR - Stroncato un giro di spaccio di cocaina tra le province di Siena e Arezzo grazie ad un'operazione coordinata dalla procura di Siena e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo. Tre le persone raggiunte da misure cautelari - due in carcere e una ai domiciliari -, oltre al sequestro di 450 grammi di stupefacente "per un valore stimato di oltre 100mila euro", spiega l'Arma dei carabinieri.

Tre etti di cocaina sono stati scoperti grazie al fiuto del cane antidroga Gipsy durante la perquisizione domiciliare ad uno dei tre raggiunti da misura cautelare. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, uno degli arrestati si recava in zone di campagna e, nei pressi di alcuni alberi, sotterrava barattoli in vetro contenenti la droga già suddivisa in dosi che prelevava solo poco prima della consegna.

Il terzo arrestato si era dotato di una telecamera per monitorare le presenze di indesiderati nei pressi della propria abitazione, nonché di un cane di grossa taglia che, libero di muoversi in giardino, ha certamente limitato ma non impedito l'operato dei carabinieri al momento dell'arresto. (ANSA).