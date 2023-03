Crolla porzione contenimento mura di Lucca a causa maltempo

(ANSA) - LUCCA, 06 MAR - Il maltempo degli ultimi due giorni ha provocato un crollo del muro di contenimento sulle mura di Lucca, nel tratto fra Porta Sant'Anna e il baluardo San Regolo, a ridosso della ex manifattura. Un lungo tratto di muro di contenimento del contrafforte esterno è finito sul selciato e altre decine di metri sono pericolanti.

Per sicurezza sono stati piazzati dei new jersey rossi e bianchi in modo che i pedoni si tengano a debita distanza. Il crollo, al di là del danno al principale monumento cittadino, rappresenta un campanello di allarme per lo stato della cinta rinascimentale, ed ha creato concerto fra i lucchesi che hanno sempre considerato le mura e i suoi parapetti come simbolo di assoluta solidità, avendo resistito fino ad oggi alle usure del tempo. (ANSA).