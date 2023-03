Con l'auto sfondano ingresso gioielleria,colpo da 250.000 euro

(ANSA) - SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 05 MAR - Con un'auto rubata hanno sfondato prima l'entrata principale di un centro commerciale e poi quella di una gioielleria, riuscendo a rubare vari preziosi: la prima stima, riferisocno i carabinieri che stanno conducendo le indagini, è di 250.000 euro di preziosi portati via. E' accaduto la notte scorsa, intorno alle 1:50, a Sesto Fiorentino (Firenze): il furto è stato messo a segno nella gioielleria Bluespirit nell'Ipercoop di via Petrosa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini per individuare gli autori del furto. (ANSA).