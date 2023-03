Il maestro dell'arte della tessitura compie cento anni

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAR - Ha compiuto 100 anni oggi il maestro dell'arte della tessitura a telaio a Città di Castello, Italo Benucci, storico caporeparto del lanificio Cecchi Lido e figli, dove ha trascorso una vita insegnando a generazioni di giovani apprendisti gli strumenti del mestiere. Con lui sono 17 gli ultracentenari che vivono in questo momento nel territorio comunale, 11 donne e sei uomini, mentre sono tre i novantanovenni che si apprestano a festeggiare il compleanno nel solo mese di marzo, di cui la prima già domenica 5. Altri sette tifernati sono nati nel 1923.

Italo Benucci ha ricevuto la visita del sindaco Luca Secondi e dell'assessore Rodolfo Braccalenti, che gli hanno consegnato una targa commemorativa.

"Con la sua maestria nell'uso dei telai meccanici - sottolineano Secondi e Braccalenti in una dichiarazione congiunta - Italo è stato uno degli artefici dello sviluppo industriale della città, in una stagione di grande crescita culturale, sociale ed economica del nostro territorio come quella degli anni Sessanta, nella quale si è distinto per un sincero amore nei confronti dei giovani, che ha fatto crescere con i suoi consigli, trasmettendo loro giorno dopo giorno passione e conoscenza".

A partire dal 1964, quando si trasferì da Pelago (Firenze), per decenni Italo è stato il maestro di tantissimi giovani ai quali ha insegnato a manovrare i 50 telai industriali del Lanificio Cecchi. Lo stabilimento di filatura e tessitura avviato nei primi anni Sessanta dall'imprenditore Lido Cecchi, toscano come Italo, contava in quegli anni circa 120 dipendenti e rappresentò la prima esperienza di industria tessile su basi tecnologicamente avanzate insediata nel territorio.

"Quando sono arrivato a Città di Castello si faceva quasi esclusivamente l'agricoltura e il lanificio Cecchi sorse dove c'erano solo campi", ha ricordato Italo. "Con mia moglie, che ha voluto a tutti i costi restare qui - ha proseguito - abbiamo vissuto bene a Città di Castello e tutti i giovani ai quali ho insegnato il mestiere, come gli altri operai del lanificio e gli amici che abbiamo avuto, ci hanno davvero voluto bene". (ANSA).