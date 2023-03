Via ai lavori per l'ultimo tratto della E78 Grosseto-Siena

(ANSA) - SIENA, 03 MAR - Al via i lavori per l'ultimo tratto che restava da avviare per il completamento della tratta Grosseto-Siena della E78. Lo rende noto Anas (Gruppo Fs italiane), spiegando di aver consegnato all'impresa esecutrice, il Consorzio Stabile Medil di Benevento, i lavori di adeguamento a quattro corsie del lotto 9" della Due mari tra Grosseto e Siena. Si tratta di un tratto di circa 11,8 km tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena. L'investimento complessivo è di 195 milioni di euro, la durata prevista dei lavori è di tre anni. L'opera rientra tra gli interventi oggetto di commissariamento in base al Dpcm del 16 aprile 2021.

I lavori consistono nell'adeguamento a quattro corsie della Ss 223 di Paganico mediante la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all'esistente. L'intervento comprende la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, 3 svincoli a livelli sfalsati, 4 nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (4 sovrappassi, 3 sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d'acqua) oltre all'adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d'opera.

Riguardo alla E78 Grosseto-Siena a oggi completati e aperti al traffico 49 km sui 63,6 totali: in corso gli interventi su 2,8 km (lotto 4). Proseguono anche i lavori nella galleria Casal di Pari (Grosseto), "per l'ammodernamento e la riapertura del tunnel preesistente, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria realizzata nell'ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie". (ANSA).