Console Usa Firenze, uniti come durante II Guerra Mondiale

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAR - "Siamo uniti oggi, proprio come lo siamo stati molti anni fa per liberare l'Europa durante la Seconda guerra mondiale, perché la libertà non ha prezzo". Lo ha detto la console generale degli Stati Uniti a Firenze, Ragini Gupta, in occasione di un evento di gala a Palazzo Borghese nell'ambito del Forum Liberation Route Europe (Lre) a Firenze.

Lre è la rete internazionale che mette in connessione persone e organizzazioni dedite a preservare l'eredità culturale della Seconda guerra mondiale e diffondere le memorie condivise con lezioni, tavole rotonde e visite ai luoghi della memoria.

Gupta ha poi citato il presidente Usa, Joe Biden, sottolineando che "gli sforzi della popolazione Ucraina per difendere il loro paese ci ricordano che la libertà non ha prezzo. Gli Stati Uniti saranno a fianco degli Ucraini per tutto il tempo a loro necessario per mettere in sicurezza la loro sovranità, integrità territoriale e indipendenza".

Carlo Puddu, direttore generale di Lre Italia ha spiegato che "il forum è in Italia perché abbiamo una storia speciale da raccontare su ciò che la lotta per la Liberazione nella Seconda Guerra mondiale ha significato per la democrazia. Onorare la memoria e diffondere questa storia a quante più persone possibile è importante, specialmente alla luce del momento storico in cui stiamo vivendo".

Il direttore generale della Fondazione Lre, Remi Praud, ha detto che "Liberation Routes Europe aiuta ad assicurare che le lezioni della Seconda guerra mondiale non siano dimenticate e vengano trasmesse alle nuove generazioni. La memoria dà ispirazione ad azioni che danno forma al nostro futuro migliore". (ANSA).