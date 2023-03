Cassano, magistrato abbia umanità e rispetto degli altri

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAR - "Il ruolo del magistrato non è solo fatto di abilità tecnica ma di umanità, capacità di ascolto, di rispetto profondo degli altri e di comprendere le tragedie umane che si nascondono dietro i singoli casi portati alla nostra attenzione". Lo ha detto Margherita Cassano, nuovo primo presidente della Cassazione, collegandosi, subito dopo la nomina del Csm, con il Palazzo di Giustizia di Firenze dove si tiene la cerimonia del premio intitolato a Tindari Baglione, già procuratore generale nel capoluogo toscano per molti anni, prematuramente scomparso. Cassano ha così ricordato Tindari Baglione e fatto "gli auguri ai cinque studenti che hanno ricevuto il premio". "Il mio pensiero - aveva esordito Cassano - va ai colleghi che hanno segnato la strada da percorrere e dobbiamo continuare a percorrere, tra questi Tindari Baglione.

Per me ha un particolare significato collegarmi con voi subito dopo la mia nomina e ricordare un collega che ha costituito un modello di generosità e umanità". (ANSA).