Anziana rapinata in casa nel Fiorentino,usato spray urticante

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 28 FEB - Rapinata in casa da due falsi tecnici del gas che dopo averle spruzzato sul volto una spray urticante si sono fatti indicare dove era la cassaforte, aperta poi con la fiamma ossidrica. E' quanto accaduto stamani intorno alle 10:30 nell'abitazione di una donna di 89 anni a Castelfiorentino (Firenze) dove poi sono intervenuti i carabinieri di Empoli. La vittima, visitata sul posto dai sanitari, non ha riportato lesioni, riferisce l'Arma.

In corso di quantificazione il valore dei monili in oro custoditi nella cassaforte e portati via dai due rapinatori, dopo il colpo, sono scappati a piedi. (ANSA).