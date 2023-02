Tir giù da viadotto A1 e va a fuoco, morto l'autista

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Chiuso il tratto dell'A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, a causa di un incidente autonomo avvenuto all'altezza del km 274 nel quale un mezzo pesante, dopo aver perso il controllo, ha sbandato uscendo fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella. A seguito dell'incidente il mezzo è andato in fiamme e il conducente è morto. Lo riferisce Autostrade per l'Italia.

Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Il camion trasportava un carico di frutta e verdura. L'incendio del mezzo si è innescato dopo l'impatto contro il terreno a causa della rottura dei serbatoi del carburante. Secondo ricostruzioni il Tir, per cause da stabilire, ha sbandato andando a sbattere prima contro la barriera centrale della carreggiata e poi, dopo aver attraversato le corsie di sorpasso, di marcia e di emergenza, ha abbattuto sul lato destro del viadotto sei elementi delle protezioni laterali, finendo nel vuoto per un'altezza di oltre 15 metri. La carreggiata verso nord dell'A1 è rimasta chiusa tra gli svincoli di Calenzano e Barberino di Mugello (Firenze) fino a circa alle 11 quando è stato organizzato uno scambio di carreggiata e il traffico ha potuto proseguire nei due sensi di marcia sulla carreggiata verso sud dove si transita su una sola corsia per direzione. Nel frattempo il traffico verso nord è stato fatto uscire a Calenzano e ha proseguito sulla viabilità ordinaria, potendo rientrare in A1 a Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia segnala al momento 3 km di coda.