Spedizione in Sudan ricorda Piaggia, visse coi cannibali

(ANSA) - LUCCA, 26 FEB - Una spedizione organizzata dall'Istituto Storico Lucchese parte oggi alla volta del Sudan sulle orme dell'esploratore dell'800 Carlo Piaggia (1827-1882).

Obiettivo, portare in Africa un riconoscimento della comunità storico-scientifica nelle terre dove Piaggia compì le sue importanti esplorazioni e dove visse per lunghi anni studiando le popolazioni locali, anche i cannibali, tracciando mappe mai fatte prima, anche fino alle sorgenti del Nilo, promuovendo iniziative per la conoscenza del continente africano.

Carlo Piaggia era nato a Badia di Cantignano nel comune di Capannori (Lucca) il 4 gennaio 1827 e morì per gli stenti e il fisico provato dalle malattie il 17 gennaio 1882 a Karkoj, nel Sudan meridionale, dove era andato in soccorso di un altro esploratore. La delegazione lucchese spera di poter rintracciare la sua sepoltura. Una targa sarà comunque affissa nella biblioteca del Collegio dei padri Comboniani a Khartoum.

L'intera iniziativa ha il patrocinio della Società Geografica Italiana. (ANSA).