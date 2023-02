Nevicata su colline dietro Livorno e vento fino a 95 km/h

(ANSA) - LIVORNO, 26 FEB - Nevicata nell'ultimo pomeriggio sulle colline dietro Livorno, rilievi a bassa quota. La Protezione civile ha dato notizia di una nevicata in corso a Valle Benedetta con accumuli non rilevanti al momento. Verso le 18.30 è iniziato un primo sopralluogo tecnico per valutare eventuali criticità mentre la nevicata prosegue. Già programmato un secondo sopralluogo per le 5.30. Un mezzo sgombraneve è stato attivato dalla Provincia e sta operando sulla strada provinciale 5. Attivato anche un mezzo spargisale, mentre altri simili sono in preallerta. Sempre dalla Protezione Civile del Comune si segnalano inoltre raffiche di grecale a 70 km/h con punte di 95 km/h, che stanno determinando numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco per rami, comignoli, tegole, piante, manufatti di vario tipo. (ANSA).