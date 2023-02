Maltempo, gruppo scout isolato dalla neve sul Monte Falterona

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - I vigili del fuoco hanno soccorso cinque scout rimasti isolati a causa di una nevicata sull'Appennino di Firenze, sopra il paese di Castagno d'Andrea, al rifugio di Castellina. Il gruppo era impegnato in una escursione ed è stato sorpreso dalla nevicata. I pompieri e personale del soccorso alpino hanno raggiunto i cinque ragazzi presso il rifugio e non appena ristorati sono stati riportati a Castagno dove li aspettavano personale sanitario e i genitori.

Gli scout, riferisce il soccorso Alpino, erano partiti sabato da Firenze per un giro di due giorni nella zona del Monte Falterona dove nasce l'Arno. Dopo aver pernottato la notte al Bivacco Citerna, oggi avevano previsto un'escursione che li avrebbe poi riportati fino alla Fonte del Borbotto. Ad un certo punto sono peggiorate le condizioni climatiche ed hanno deciso di interrompere il percorso, che avevano preventivato, per tornare a valle. La neve che stava venendo giù 'a vento', cioè obliquamente, ha coperto la segnaletica del Cai sugli alberi impedendo agli scout di poter seguire il sentiero. E quindi hanno perso l'orientamento. Hanno provato a ritrovare il cammino principale ma c'erano difficoltà a causa del terreno impervio e innevato. Nei tentativi hanno dovuto guadare i corsi d'acqua.

Alla fine si sono ritrovati in località Migliari. Soccorso Alpino e vigili del Fuoco li hanno raggiunti. Poi sono stati rifocillati, asciugati e scaldati, dato che erano completamente bagnati e avevano una iniziale ipotermia. Guidati fino al circolo Arci di Castagno d'Andrea, lì hanno trovato un'ambulanza ed i genitori con alcuni accompagnatori scout. Ma l'emergenza non era finita perché nel frattempo, verso metà pomeriggio, è arrivata la notizia che un capo scout era partito alla ricerca del gruppo e risultava irraggiungibile da circa un'ora. È subito partita una squadra mista di tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco con un mezzo di soccorso. Fortunatamente anche questo scout è stato trovato poco dopo e riportato a valle incolume. (ANSA).