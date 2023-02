15enne senza soldi colpito a Firenze dietro piazza Signoria

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Un ragazzino di 15 anni colpito in strada a Firenze, nella piazza dietro Palazzo Vecchio e la Galleria degli Uffizi, cade a terra e si ferisce al volto. La famiglia ha fatto denuncia ai carabinieri. Secondo una ricostruzione dell'Arma, il 15enne è stato assalito mentre rincasava il 22 febbraio scorso alle ore 21 in piazza del Grano e importunato da due "adolescenti" con richieste insistenti di denaro. Ma non aveva soldi e sempre i carabinieri riferiscono che "avrebbe ricevuto uno schiaffo al volto rovinando a terra".

Al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, ha avuto cinque giorni di prognosi. Indagini in corso.

Su un social tuttavia un cittadino si occupa della vicenda augurando "buona guarigione" al ragazzino ed esprimendo la propria vicinanza a lui e ai genitori. Lo scrive, però, dopo aver attribuito l'aggressione a "un gruppo di nordafricani" che hanno ferito il ragazzo per avere "un cellulare e 1 euro. Da genitore di due adolescenti devo ammettere che questa foto ha provocato in me una reazione di rabbia non indifferente".

(ANSA).