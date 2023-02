Maltempo, in Toscana codice giallo per pioggia, neve e vento

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - Un codice giallo per pioggia fino alle 20 di domani, domenica 26 febbraio e per neve e vento fino alle 24 dello stesso giorno, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana.

Sulla Toscana infatti peggiora il meteo per il contemporaneo arrivo di una perturbazione mediterranea e di un fronte freddo proveniente da nord. In particolare sono previste piogge, più deboli oggi e, in intensificazione domani, vento da domani forte da nord-est su gran parte della regione con forti raffiche sull'Appennino, sulla costa livornese e sull'Arcipelago a nord dell'Elba. Su quest'ultimo è previsto anche mare molto mosso e localmente agitato. Domenica ci saranno anche nevicate di moderata intensità sull'Appennino, in particolare sui versanti orientali, e localmente anche sugli altri rilievi, Chianti, Colline Metallifere e Amiata. Intanto il presidente della Regione Eugenio Giani, sui social, avverte i toscani del codice giallo. "Rischio vento dalla mattina di domani su costa, Arcipelago, zone settentrionali e centrali, prestiamo attenzione".

La protezione civile del Comune di Firenze fa sapere che in particolare dalla prossima notte e per tutto domani la zona di Firenze e gli altri Comuni saranno interessati da una perturbazione con calo termico che vedrà pioggia, e vento fino a forte. Il calo termico comporterà neve inizialmente a quote 800-900 metri progressivamente in calo fino a 4-500 metri nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile resterà aperta per il monitoraggio della situazione. (ANSA).