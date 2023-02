Furgone in bilico su spalletta di ponte dopo scontro con auto

(ANSA) - LUCCA, 25 FEB - Sventata la pericolosa conseguenza di un incidente stradale fra un'auto e un furgone in Garfagnana, al ponte di Calavorno dove il secondo mezzo è rimasto in bilico a metà su una spalletta stasera. I conducenti sono stati soccorsi e uno è stato portato dal 118 in ospedale per accertamenti, inoltre i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i mezzi, in particolare il furgone che era in posizione pericolante. (ANSA).