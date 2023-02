Catena umana intorno agli Uffizi per dire no a guerra in Ucraina

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - Circa 2.500 persone, secondo la Cgil Toscana, hanno partecipato all'iniziativa di Europe for Peace a Firenze per dire sì alla pace e basta alla guerra in Ucraina e a tutte le guerre. In piazza dei Giudici sul palco si sono alternati interventi degli organizzatori con momenti musicali e artistici, mentre un serpentone di persone ha formato una catena umana intorno agli Uffizi. Il segretario di Cgil Toscana Rossano Rossi ha detto che "la Toscana, in questo weekend, attraverso fiaccolate, presìdi e iniziative ha mandato un forte messaggio di pace, lo dobbiamo ai nostri figli e nipoti. La guerra non si può fermare con la guerra, c'è bisogno di un cessate il fuoco immediato e l'apertura di un negoziato vero con il coinvolgimento delle Nazioni Unite perché sia trovata una soluzione politica al conflitto, occorre uno sforzo straordinario". La segretaria della Cgil di Firenze Paola Galgani ha evidenziato che da "Firenze è partito un grande segnale di pace, con l'iniziativa che Europe for Peace ha messo in campo, una catena umana intorno a un luogo simbolico come gli Uffizi. L'auspicio è che sia più forte la voce della gente della pace rispetto alle dichiarazioni belliciste che ogni giorno leggiamo sui giornali. La pace è l'unica vittoria possibile".

(ANSA).