Mostro Firenze, trovata danneggiata lapide per vittime a Scopeti

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Trovata danneggiata dai carabinieri nel pomeriggio la lapide che in via Scopeti a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) ricorda le ultime vittime degli omicidi attribuiti al cosiddetto Mostro di Firenze, la coppia di fidanzati francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveicvhvili, uccisi nel settembre del 1985. La lapide è nella radura di bosco dove si erano accampati in tenda e dove vennero trovati i cadaveri. Il danneggiamento, spiegano i carabinieri, è avvenuto in un giorno imprecisato. Il cippo venne posato il 4 settembre 2020. E' stato trovato rotto e spaccato in più punti.

Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri della compagnia di Scandicci. (ANSA).