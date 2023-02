Auto travolge tavolini al Forte dei Marmi, nessun ferito

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 21 FEB - Ha perso il controllo della sua auto che è finita sul marciapiede abbattendo tavoli e arredi di un ristorante. E' accaduto stamani in via Duca d'Aosta al Forte dei Marmi (Lucca) poco dopo le 8. "Grande spavento da parte delle persone presenti che sono accorse sentendo il grande frastuono", ma nessun ferito, si spiega dal Comune che precisa anche: "La paura nei primi momenti in cui è scattato l'allarme alle forze dell'ordine è stata tanta, anche perché l'orario" "coincideva con l'ingresso delle vicine scuole elementari. La polizia municipale accorsa sul posto ha verificato che non c'erano altri coinvolti".

Alla guida dell'auto un 72enne, che ha ricevuto le prime cure da un'ambulanza del 118 intervenuta sul luogo del sinistro.

(ANSA).