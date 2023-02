A casa Terzani la 'Figlia dell'uomo tigre' di Geia Laconi

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - GEIA LACONI 'FIGLIA DELL'UOMO TIGRE' (ED. GIUNTI PP 216 EURO 19) Si intitola 'Figlia dell'uomo tigre' il libro di Geia Laconi, moglie di Folco Terzani, presentato a Firenze in quella che è stata la casa del giornalista e scrittore Tiziano Terzani. Un racconto, con gli occhi di una bambina, della vita di Geia, partita dall'Indonesia (dove i genitori si sono conosciuti) e poi trasferita in Italia. "Per raccontare questa storia Geia ha scelto consapevolmente un linguaggio semplice, è la semplicità degli occhi di una bambina", ha detto Giulia Ichino, editor del testo. Il libro sarà poi presentato per la prima volta al pubblico il 28 febbraio (alle 18) alla Feltrinelli Red di piazza della Repubblica, a Firenze.

"In questo libro si parla dell'amore di una bambina per il padre e di terre affascinanti, come Italia e Indonesia - ha spiegato Laconi -. Nell'Italia degli anni '80 l'immigrazione non era come oggi, io ho sentito molto la 'diversità', già quando andavo alle elementari. Mi dicevano 'Che nome strano hai?', tutte cose che su di me hanno avuto un impatto ma che poi allo stesso tempo sono diventate parte di me. Tutte le volte che mio padre mi raccontava una leggenda sulle mie origini sentivo un fuoco dentro, era un richiamo a un mondo che avevo lasciato.

Dopo tanti anni poi sono tornata in Indonesia. Nel 2019 e durante il Covid ho iniziato a scrivere il libro". Laconi ha parlato anche di Tiziano Terzani "che non ho conosciuto per poco visto che è morto nel 2004 e io ho incontrato Folco nel 2006. Di Tiziano e dai racconti mi sono rimaste diverse cose, come l'insaziabile curiosità di conoscere l'altro. Cercava vie secondarie per entrare nella vita delle persone, non quelle tradizionali di un giornalista. In questo ci vedo anche l'essenza di mio padre". (ANSA).