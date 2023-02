Giani, asilo nido gratis per 10mila famiglie in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - Asilo nido gratis, in Toscana, per circa 10mila famiglie con Isee inferiore a 35mila euro. Lo ha annunciato stamattina il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

"Oggi andiamo in Giunta ad approvare questo provvedimento - ha detto Giani .- La scelta nasce dal primo momento in cui sono diventato presidente: dare asili nidi gratis per i ceti sociali economicamente più in difficoltà. Naturalmente noi prendiamo come riferimento la cifra che abbiamo calibrato: 233 milioni in sette anni destinati ai redditi inferiori ai 35mila euro. Per i redditi che hanno già un beneficio bonus Inps va a integrare, per chi non ce l'ha a coprire integralmente. La copertura vale per un anno scolastico di asilo nido con un tetto massimo di retta annuale di 5.800 euro, è evidente che per chi va in asili costosi non potevamo mettere illimitata la cifra". Il beneficio, ha aggiunto Giani, "può coprire secondo noi fino a 10.000 famiglie toscane. Se poi alla prova concreta possiamo raggiungere ancora più famiglie bene e se possiamo includere poi anche chi ha 40.000 euro di reddito ancora meglio".

Le risorse, ha spiegato Giani, arrivano dai fondi sociali europei "che ogni Regione può utilizzare a propria discrezione, e noi siamo l'unica Regione che ha previsto questa misura e ha ricevuto l'approvazione dalla Commissione europea che poi l'ha già formalizzata come ''buona pratica'. Il Fse prevede che il 18% sia finanziato dal nostro stesso bilancio, noi quindi metteremo 42 milioni dei 233".

La misura, precisa la Regione Toscana in una nota, sarà operativa da settembre 2023.