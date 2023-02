Cade da scooter a Firenze, muore giovane

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - Un 21enne la notte tra sabato e domenica ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava e, cadendo, ha sbattuto la testa contro un palo. Ricoverato a Careggi in gravissime condizioni è morto oggi.

L'incidente è avvenuto in via delle Panche a Firenze. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale. (ANSA).