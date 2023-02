Abodi, restyling dello stadio di Firenze è iniziativa di valore

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - Il restyling dello stadio Franchi di Firenze "è una iniziativa di grande valore anche dal punto di vista artistico, storico e culturale, perché secondo me a Firenze forse come in nessun'altra parte d'Italia si possono fondere la storia e il futuro". Lo ha affermato Andrea Abodi, ministro dello Sport, parlando oggi a Firenze.

"C'è l'idea che questo progetto vada avanti - ha spiegato - così come è stato verificato e stabilito: manca la certificazione del Coni che dovrebbe arrivare in queste ore, e poi il progetto decollerà. Per noi ogni cantiere che si apre è una boccata di ottimismo e di fiducia, anche per quelli che non sono riusciti ad avere quello che questa amministrazione è riuscita a fare, anche con la collaborazione preziosa della Regione Toscana". (ANSA).