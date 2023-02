Cade in scarpata per 25 metri, morto anziano in Mugello

(ANSA) - MARRADI (FIRENZE), 19 FEB - Un uomo di 82 anni è morto dopo essere accidentalmente caduto per 25 metri in una scarpata sulla via Statale nel comune di Marradi (Firenze), nell'alto Mugello.

Sul posto, una zona impervia, sono intervenuti intorno alle 12 i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Toscana (Sast) e i vigili del fuoco. Una volta raggiunto l'uomo, spiega il Sast, era in condizioni molto gravi, è stata tentata la rianimazione a lungo ma senza esito. I tecnici del Soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco, hanno quindi provveduto a mettere in barella l'82enne e a calarlo dal punto impervio in cui si trovava fino ad un punto più accessibile per l'elicottero Drago dei vigili del fuoco del reparto volo di Bologna per il recupero della salma. L'uomo stava probabilmente lavorando a delle piante quando, per cause ancora da accertare, è scivolato in un canalone per circa 20 metri. (ANSA).