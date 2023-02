Lite in strada, uomo muore a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - Un uomo è morto oggi a Firenze dopo essere stato colpito a seguito sembra di una lite in strada, in via Paganini, alla periferia del capoluogo toscano, avvenuta intorno alle 14. La vittima è un 36enne di origine indiana: è stato colpito con un corpo contundente. Due suoi connazionali, di 34 e 39 anni, sono stati portati in questura in quanto ritenuti coinvolti nell'aggressione. Al momento non sarebbero stati ancora adottati provvedimenti nei loro confronti: potrebbero arrivare in serata. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Da quanto ricostruito al momento tutto sarebbe avvenuto in un contesto di disagio sociale: le persone coinvolte nella lite, senza fissa dimora, erano anche in uno "stato di alterazione", forse legato all'alcol. Comunque le ferite provocate alla vittima - forse colpita con una grossa pietra - sono state tali che a nulla sono valsi i soccorsi prestati: il 36enne è deceduto poi in ospedale. A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto intervenute le volanti, che hanno poi rintracciato i due connazionali, e poi la squadra mobile.