A Siena mostra 'opere libro' dedicata a Calvino

(ANSA) - SIENA, 18 FEB - Nel centenario della nascita di Italo Calvino una mostra di libri da osservare più che da leggere, vere e proprie opere d'arte, negli spazi della Biblioteca e fototeca Giuliano Briganti del Complesso museale Santa Maria della Scala di Siena, ex ospedale dove lo scrittore perse la vita nel 1985. E' "Doppio Senso 2. Italo Calvino.

Bibliografia ragionata d'artista" l'esposizione che aprirà il 20 febbraio e sarà visitabile fino al 19 maggio.

La mostra è una collettiva di 37 artisti che hanno realizzato opere in forma di libro, fatte a mano in copia unica, ispirandosi ai testi di Italo Calvino e utilizzando materiali eterogenei come le raffinate carte giapponesi e a leporello, intrise di colori e di segni grafici, che dialogano con collage di tessuti, con rami di quercia bruciati e con piccole scatole.

In altri casi, invece, sono stati rielaborati partendo delle stesse pubblicazioni storiche di Calvino che divengono, così, supporto creativo. (ANSA).