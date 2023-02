'Truffa telefonica'contratti gas proposti da operatori regionali

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - In questi giorni sono numerose le segnalazioni giunte all'Urp e al settore regionale Tutela consumatori e utenti da parte di cittadini contattati telefonicamente da sedicenti dipendenti di 'enti regionali' o immaginari 'consorzi luce e gas della Regione Toscana', che propongono la sottoscrizione di contratti di fornitura. Si tratta di una "truffa telefonica", si spiega dalla Regione Toscana che raccomanda di rifiutare l'offerta e fare denuncia.

Le telefonate, si precisa, arrivano da un numero di cellulare. A parlare "è un persona che si spaccia qualificandosi come incaricato regionale o millantando un rapporto con la Regione Toscana. La proposta fraudolenta di solito allude a bonus, richiede i dati dell'utenza, e prospetta aumenti dei costi delle forniture in corso (ovvero sulla bolletta in essere) in caso di mancata adesione all'offerta. Alcune segnalazioni hanno avuto ad oggetto anche offerte di depuratori per l'acqua di rubinetto assieme alla richiesta di dati personali". "Di fronte a situazioni di questo tipo, gli uffici dell'amministrazione regionale invitano a prestare la massima attenzione e a non esitare a sporgere denuncia alla polizia postale oppure a inviare una segnalazione agli stessi uffici del settore tutela consumatori". (ANSA).