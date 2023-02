Eugenio Finardi presenta a Prato Euphonia Suite

(ANSA) - PRATO, 17 FEB - Eugenio Finardi presenta Euphonia Suite a Prato, il prossimo 19 febbraio al Teatro Politeama.

Euphonia Suite è il disco, uscito a ottobre di Finardi, accompagnato da Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sassofono. E' una suite, cioè un unico lungo brano, si spiega, "che porta l'ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull'umana condizione. Dopo anni in cui Finardi ha alternato nei suoi concerti l'esecuzione delle sue composizioni alla narrazione e all'analisi parlata, quasi una conversazione con il suo pubblico, in Euphonia Suite si abbandona al flusso musicale, alla costante ricerca di un senso ulteriore ed interiore". La suite Euphonia, racconta Finardi, "è il frutto di dieci anni di evoluzione. Dal primo incontro al Locomotive Festival 2012, Mirko Signorile, Raffaele Casarano e io abbiamo trovato un'intesa speciale che si è affinata anno dopo anno finché, durante il lockdown, ho immaginato questo flusso di canzoni senza soluzione di continuità che accompagna l'ascoltatore in un percorso non solo musicale e testuale ma anche spirituale. I singoli brani così diventano strofe di una composizione più ampia in cui le emozioni si perdono nella musica finendo col ritrovarsi in uno stato quasi trascendentale". (ANSA).