E.De Pascale e M.Manzotti blues revue, special radiofonico

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - Sabato 18 febbraio, dalle 15.30 alle 19.30, sulle frequenze di Controradio, torna l'annuale special radiofonico de Il Popolo del Blues, nato in ricordo di Ernesto De Pascale (1958-2011), giornalista, musicista e produttore indipendente fiorentino, fondatore de Il Popolo del Blues, da quest' anno dedicato anche a Michele Manzotti, giornalista, musicologo, firma del quotidiano La Nazione, che ha portato avanti le attività del marchio e condotto l'omonimo programma radiofonico fino alla sua prematura scomparsa, nel 2022.

Lo special - Ernesto De Pascale e Michele Manzotti blues revue - condotto da Giulia Nuti e Fabrizio Berti, includerà rarità dagli archivi, brani musicali, testimonianze e la presenza di numerosi ospiti in studio e in collegamento telefonico. Allo special radiofonico seguiranno, nel mese di marzo, una serie di appuntamenti dal vivo sempre dedicati ad Ernesto De Pascale e Michele Manzotti. In pèarticolare, il 10 e l'11 marzo, al Caffè Letterario Le Murate a Firenze, si terrà una due giorni di blues in cui si esibiranno Bob Jay & Alex Gonfia Trio con Matteo Sodini alla batteria (il 10) e la 'resident band' del Popolo del Blues, la Fabrizio Berti Jug Band (l'11). Il 18 marzo poi la Fabrizio Berti Jug Band concluderà le iniziative della Ernesto De Pascale e Michele Manzotti Blues Revue con un concerto al Circo-Lo Teatro del Sale a Firenze.

(ANSA).